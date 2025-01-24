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Постпред РФ при ОБСЕ оценил председательство Финляндии

Постпред РФ при ОБСЕ оценил председательство Финляндии

Global Look Press/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Финляндия оперирует ошибочным восприятием первопричин кризиса доверия на пространстве организации и руководствуются ложным пониманием причин конфликта на Украине.

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