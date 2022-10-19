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Пенальти и отмена гола, стычка игроков: смотрите видеообзор матча ЦСКА – «Торпедо»

Смотрите видеообзор матча ЦСКА – «Торпедо». Армейцы дома уступили автозаводцам со счетом 0:1 в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

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