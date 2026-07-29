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Газета.ру

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WSJ: глава CENTCOM подготовил план двухнедельной воздушной операции против Ирана

WSJ: глава CENTCOM подготовил план двухнедельной воздушной операции против Ирана

Глава Центрального командования США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер подготовил для президента США Дональда Трампа план проведения интенсивной воздушной кампании против Ирана продолжительностью от 10 до 14 дней.

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