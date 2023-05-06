Слово и дело

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Симоньян пообещала уйти, если покинувшим Россию звездам разрешат вернуться

Симоньян пообещала уйти, если покинувшим Россию звездам разрешат вернуться

Главред RT Маргарита Симоньян надеется, что выступившие против специальной военной операции (СВО) звезды никогда не вернутся в Россию.

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