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Шакил О’Нил – о стычке Грина и Пула: «Когда открываешь рот, нужно отвечать за свои слова»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил считает, что причиной агрессии Дрэймонда Грина на тренировке «Голден Стэйт» могло быть высокомерное поведение Джордана Пула.

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