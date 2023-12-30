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Азербайджан к Новому году смог обскакать Армению, но уступил России

Азербайджан к Новому году смог обскакать Армению, но уступил России

Стало известно, что новогодние праздники для жителей Азербайджана продлятся дольше, чем для армянТелеграм-канал "Парламенты СНГ" решил проанализировать, сколько дней по случаю Нового года будут отдыхать жители постсоветских стран.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
А по нашей, российской, экономике вообще ничего не бьёт. Правда если не считать постоянного роста цен и инфляции, падения рубля и кое-чего существенного другого.
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12 час.

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