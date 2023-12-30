Азербайджан к Новому году смог обскакать Армению, но уступил России

Стало известно, что новогодние праздники для жителей Азербайджана продлятся дольше, чем для армянТелеграм-канал "Парламенты СНГ" решил проанализировать, сколько дней по случаю Нового года будут отдыхать жители постсоветских стран.
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