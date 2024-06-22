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Военное обозрение

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Киевские власти используют боевиков-пособников ТЦК для мобилизации граждан

Киевские власти используют боевиков-пособников ТЦК для мобилизации граждан

Для применения принудительных силовых мер по отношению к призывникам ТЦК на Украине стали чаще привлекать так называемых «титушек».

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