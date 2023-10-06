Шойгу поставил задачу нарастить темпы производства и ремонта Су-34

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова, а также поставил задачу нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34.
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