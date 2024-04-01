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ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ СДЕРЖИВАНИЯ ЗАПАДА НА СВО

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ СДЕРЖИВАНИЯ ЗАПАДА НА СВО

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ СДЕРЖИВАНИЯ ЗАПАДА НА СВО Ядерное оружие России мешает развернуться силам НАТО в полную силу на территории новых регионов РФ.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
&quot;Началось&quot;. Экс-аналитик ЦРУ оценил обстановку в зоне спецоперации Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ продвигаются вперед, несмотря на распутицу Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.03.2024 МОСКВА, 31 марта/ Радио Sputnik. ВС России продолжают двигаться вперед в зоне боевых действий, им не может помешать даже распутица, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. « &quot;Если наблюдать за тем, что происходит прямо сейчас, я думаю, что наступление уже началось. Они продвигаются вперед&quot;, – приводит его слова РИА Новости. Джонсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works обратил внимание на то, что ВС РФ продвигаются, даже несмотря на погодные условия. При этом, как отметил эксперт, западные танки увязают в грязи на Украине. Экс-аналитик ЦРУ считает, что в этой ситуации украинской армии приходится лишь отступать. Накануне советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что российские войска продвигаются &quot;все дальше и дальше&quot; и укрепляются, в то время как ВСУ не могут решить проблемы с дефицитом вооружений. Радио Sputnik ранее сообщило, о чем в США предупредили &quot;соседей&quot; Украины.
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&quot;Очень опасно&quot;. Соскин призвал серьезно отнестись к предостережению Маска Соскин: слова Маска о возможной потере Одессы нужно воспринимать серьезно Контейнеровоз Joseph Schulte выходит из порта Одессы - РИА Новости, 1920, 31.03.2024 МОСКВА, 31 марта/ Радио Sputnik. Предупреждение американского бизнесмена Илона Маска о том, что Украине грозит потеря Одессы, стоит воспринимать серьезно, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Ранее Маск на странице в соцсети Х написал, что в случае продолжения конфликта Украина может лишиться Одессы и выхода к Черному морю. Бизнесмен призвал Киев как можно скорее начать переговоры с Москвой. « &quot;Илон Маск – это масштабно мыслящий предприниматель, аналитик и общественный деятель. Для Земли он &quot;мега-уровень&quot;, плюс он чрезвычайно популярный, его мысли и высказывания анализируют все. Он и сказал, что если Киев не войдет в процесс перемирия, насупит потеря Одессы&quot;, – сказал Соскин в своем блоге на Youtube. При этом эксперт уточнил, что помимо фактической потери города, Киеву стоит опасаться того, что Одесса окажется полностью разрушена российскими планирующими бомбами, которые в последние время ВС России активно используют на фронте. « &quot;Это очень опасно. Российская Федерация вышла на такую мощь, что она может одним ударом стереть всю теплоэлектростанцию&quot;, – предупредил Соскин. Радио Sputnik писало, на какой шаг решится Россия в отношении Одессы.
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