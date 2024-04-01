ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ СДЕРЖИВАНИЯ ЗАПАДА НА СВО

"Началось". Экс-аналитик ЦРУ оценил обстановку в зоне спецоперации Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ продвигаются вперед, несмотря на распутицу Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.03.2024 МОСКВА, 31 марта/ Радио Sputnik. ВС России продолжают двигаться вперед в зоне боевых действий, им не может помешать даже распутица, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. « "Если наблюдать за тем, что происходит прямо сейчас, я думаю, что наступление уже началось. Они продвигаются вперед", – приводит его слова РИА Новости. Джонсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works обратил внимание на то, что ВС РФ продвигаются, даже несмотря на погодные условия. При этом, как отметил эксперт, западные танки увязают в грязи на Украине. Экс-аналитик ЦРУ считает, что в этой ситуации украинской армии приходится лишь отступать. Накануне советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что российские войска продвигаются "все дальше и дальше" и укрепляются, в то время как ВСУ не могут решить проблемы с дефицитом вооружений. Радио Sputnik ранее сообщило, о чем в США предупредили "соседей" Украины.

Юрий Ильинов

"Очень опасно". Соскин призвал серьезно отнестись к предостережению Маска Соскин: слова Маска о возможной потере Одессы нужно воспринимать серьезно Контейнеровоз Joseph Schulte выходит из порта Одессы - РИА Новости, 1920, 31.03.2024 МОСКВА, 31 марта/ Радио Sputnik. Предупреждение американского бизнесмена Илона Маска о том, что Украине грозит потеря Одессы, стоит воспринимать серьезно, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Ранее Маск на странице в соцсети Х написал, что в случае продолжения конфликта Украина может лишиться Одессы и выхода к Черному морю. Бизнесмен призвал Киев как можно скорее начать переговоры с Москвой. « "Илон Маск – это масштабно мыслящий предприниматель, аналитик и общественный деятель. Для Земли он "мега-уровень", плюс он чрезвычайно популярный, его мысли и высказывания анализируют все. Он и сказал, что если Киев не войдет в процесс перемирия, насупит потеря Одессы", – сказал Соскин в своем блоге на Youtube. При этом эксперт уточнил, что помимо фактической потери города, Киеву стоит опасаться того, что Одесса окажется полностью разрушена российскими планирующими бомбами, которые в последние время ВС России активно используют на фронте. « "Это очень опасно. Российская Федерация вышла на такую мощь, что она может одним ударом стереть всю теплоэлектростанцию", – предупредил Соскин. Радио Sputnik писало, на какой шаг решится Россия в отношении Одессы.