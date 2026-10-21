Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, не прилетел в Санкт-Петербург на встречу Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа из-за болезни.
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