Это опасно: жителей Кубани просят отказаться от поездок в Ростовскую область

Это опасно: жителей Кубани просят отказаться от поездок в Ростовскую областьОГИБДД по Краснодарскому краю в своем официальном Телеграм обратилась к водителям с настоятельной просьбой не пытаться проехать в Ростовскую область из-за мощного снегопада.