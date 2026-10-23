Генпрокуратура Беларуси попросила проверить Крида на отрицание геноцида белорусского народа из-за клипа, в котором на певце надет лонгслив с видоизмененным портретом главного героя фильма «Иди и смотри».
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