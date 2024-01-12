Корнеева, Тимофеева и Захарова вышли в основную сетку Australian Open

На турнире «Большого шлема» в Мельбурне завершились матчи квалификации. Из четырех россиянок, дошедших до финального квалификационного раунда, в основную сетку пробились Мария Тимофеева, Анастасия Захарова и 16-летняя Алина Корнеева.
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