Корнеева, Тимофеева и Захарова вышли в основную сетку Australian Open

На турнире «Большого шлема» в Мельбурне завершились матчи квалификации. Из четырех россиянок, дошедших до финального квалификационного раунда, в основную сетку пробились Мария Тимофеева, Анастасия Захарова и 16-летняя Алина Корнеева.