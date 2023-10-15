В Китае создали новое глубоководное оружие

Китайские ученые сообщили о проведении тестовых испытаний прототипа глубоководного оружия, которое может находиться «в засаде» на морском дне в тысячах метров под поверхностью, вне досягаемости для большинства методов обнаружения.
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