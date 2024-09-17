Недавняя история с массированной атакой дронов на Подмосковье и поимкой мигранта-наводчика получила продолжение.
КТО НАВОДИТ ДРОНЫ ВСУ НА РУССКИЕ ГОРОДА: ДЕПУТАТ ЗАГОВОРИЛ О МСТИТЕЛЯХ. И ИХ УЖЕ МИЛЛИОНЫ
Комментарии
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ТН
Татьяна Недогреева
У нашей думы- тугодумы запор? Так надо клизму каждому ведерную с мылом поставить. А то ну никак на вытолкнут закон о мигрантах в пользу Рф и ее коренного населения. Начали выползать наводчики, а потом повыползнут террористы. И будут среди них в хиджабах. А дума, прямо во время , отклонила закон о его нашении. Где у них свой интерес, там и запора у них нет . Решают моментально.
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4 час.
александр почекунин
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4 час.
NN
N N
Наводчиков надо отстреливать сразу.
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3 час.
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