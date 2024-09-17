КТО НАВОДИТ ДРОНЫ ВСУ НА РУССКИЕ ГОРОДА: ДЕПУТАТ ЗАГОВОРИЛ О МСТИТЕЛЯХ. И ИХ УЖЕ МИЛЛИОНЫ

ТН

Татьяна Недогреева

У нашей думы- тугодумы запор? Так надо клизму каждому ведерную с мылом поставить. А то ну никак на вытолкнут закон о мигрантах в пользу Рф и ее коренного населения. Начали выползать наводчики, а потом повыползнут террористы. И будут среди них в хиджабах. А дума, прямо во время , отклонила закон о его нашении. Где у них свой интерес, там и запора у них нет . Решают моментально.