Рекультивацию свалок мусора могут не завершить в этом году

В 2024 году завершается проект «Чистая страна». С его помощью в России планировали рекультивировать наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде и ликвидировать несанкционированные свалки.
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