Сирил Ган: «Не считаю себя лучшим тяжем. Пояс пока у Нганну, да и мне нужно перебить весь дивизион»

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Ган поделился эмоциями после завоевания титула. «Лоукики не то чтобы были планом на бой, потому что Деррик хорошо ловит их и накрывает правым оверхэндом, — сказал Ган на послематчевой пресс-конференции.