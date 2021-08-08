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Сирил Ган: «Не считаю себя лучшим тяжем. Пояс пока у Нганну, да и мне нужно перебить весь дивизион»

Сирил Ган: «Не считаю себя лучшим тяжем. Пояс пока у Нганну, да и мне нужно перебить весь дивизион»

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Ган поделился эмоциями после завоевания титула. «Лоукики не то чтобы были планом на бой, потому что Деррик хорошо ловит их и накрывает правым оверхэндом, — сказал Ган на послематчевой пресс-конференции.

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