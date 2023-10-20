Вяльбе назвала нехватку инфраструктуры главной проблемой спорта в России

Главной проблемой российского спорта является нехватка качественной инфраструктуры из-за отсутствия заинтересованности в этом вопросе со стороны многих губернаторов, заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
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