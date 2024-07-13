Из Калужской области вывезли за границу более 30 домашних животных

С начала этого года из Калужской области уехали жить за границу более 30 домашних животных. Зверушки переехали в Абхазию, Болгарию, Германию, Грузию, Египет, Израиль, Италию, Корею, Латвию, Литву, Сербию, США, Турцию, Финляндию и ФранциюС начала этого года из Калужской области уехали жить за границу более 30 домашних животных.
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