Из Калужской области вывезли за границу более 30 домашних животных

С начала этого года из Калужской области уехали жить за границу более 30 домашних животных. Зверушки переехали в Абхазию, Болгарию, Германию, Грузию, Египет, Израиль, Италию, Корею, Латвию, Литву, Сербию, США, Турцию, Финляндию и ФранциюС начала этого года из Калужской области уехали жить за границу более 30 домашних животных.