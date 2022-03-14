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Западные ценности терпят крах: России есть, чем ответить

Западные ценности терпят крах: России есть, чем ответить

Однако паника, которая первые дни лавиной накрывала людей, постепенно отступает, и многие уже в открытую задаются вопросом: если бренды с такой легкостью уходят с российского рынка (или, как осторожно говорят многие, «приостанавливают» работу), то не являются ли все эти западные ценности о всеобщем равенстве и терпимости одной большой иллюзией, навязанной нам извне? То, с какой легкостью от российского рынка отказались IKEA, Apple, OBI и другие компании, стало довольно неприятным сюрпризом для всех.

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