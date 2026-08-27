Путин выразил лидерам КНР и Непала соболезнования в связи с жертвами селей

Президент РФ Владимир Путин 27 августа выразил председателю КНР Си Цзиньпину, президенту Непала Раму Чандре Пауделу и непальскому премьер-министру Балендре Шаху соболезнования в связи с гибелью людей в результате схода селей.
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