В Красноярском крае полицейские, общественники и специалисты молодежного центра провели «Зарядку со стражем порядка» для детей и подростков

В Балахтинском районе на стадионе «Родник» полицейские, члены Общественного совета при МО МВД России «Балахтинский», специалисты молодежного центра и представители общественного объединения «Мы достигаем!» провели акцию «Зарядка со стражем порядка».
В Балахтинском районе на стадионе «Родник» полицейские, члены Общественного совета при МО МВД России «Балахтинский», специалисты молодежного центра и представители общественного объединения «Мы достигаем!» провели акцию «Зарядка со стражем порядка».
Свежие комментарии