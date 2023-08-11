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В Красноярском крае полицейские, общественники и специалисты молодежного центра провели «Зарядку со стражем порядка» для детей и подростков

В Балахтинском районе на стадионе «Родник» полицейские, члены Общественного совета при МО МВД России «Балахтинский», специалисты молодежного центра и представители общественного объединения «Мы достигаем!» провели акцию «Зарядка со стражем порядка».

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