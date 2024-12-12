Суд в Забайкальском крае оштрафовал на 3 млн рублей военную за фейки о ВС РФ

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае оштрафовал на 3 млн рублей военнослужащую Юлию Подойницыну за публичное распространение фейков о деятельности Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии