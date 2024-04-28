Евродепутат допустила снижение поддержки Украины после выборов в Европарламент

Депутат Европарламента, заместитель главы делегации ЕП в комитет Ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон заявила, что после выборов в Европарламент есть риск, что поддержка Украины со стороны ЕС сократится.
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