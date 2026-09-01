Арест фармацевтов в Израиле за хищение медикаментов для солдат ЦАХАЛ на базе Глилот

В конце августа 2026 года в Израиле были арестованы два фармацевта, работавшие по контракту с Министерством обороны, по подозрению в хищении и продаже медикаментов, предназначенных для солдат ЦАХАЛ на базе Глилот в Рамат-ха-Шароне.
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