Посла Норвегии вызвали в МИД России из-за задержания судна "Профессор Молчанов"

Посол Норвегии в Москве Хейди Олуфсен была вызвана в Министерство иностранных дел России в связи с задержанием российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» в Норвегии.
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