Смогут ли алтайские пивоварни выжить из-за санкций и что будет с ценами на напитки

Крупнейшие алкогольные зарубежные бренды заявляют об уходе с российского рынка. От экспорта своей продукции в Россию отказались английская компания Diageo, выпускающая знаменитый стаут Guinness, а также нидерландская Heineken и датский Carlsberg.
Крупнейшие алкогольные зарубежные бренды заявляют об уходе с российского рынка. От экспорта своей продукции в Россию отказались английская компания Diageo, выпускающая знаменитый стаут Guinness, а также нидерландская Heineken и датский Carlsberg.
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