ВС РФ нанесли удар по логистическим центрам и электроподстанции в Николеве

Вооруженные силы России ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности по логистическим центрам и электроподстанции в Николаеве.
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