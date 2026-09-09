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Царьград

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Путин пришёл за олигархами? Незаметный указ о "чистке элит"

Путин пришёл за олигархами? Незаметный указ о "чистке элит"

На фоне военно-политического обострения, избирательной кампании, второй волны бензинового кризиса и слухов о неизбежной мобилизации из общественного фокуса внимания выпал 604-й указ президента России "О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры".

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