Путин пришёл за олигархами? Незаметный указ о "чистке элит"

На фоне военно-политического обострения, избирательной кампании, второй волны бензинового кризиса и слухов о неизбежной мобилизации из общественного фокуса внимания выпал 604-й указ президента России "О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры".
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И кого (или у кого) уже "взяли"?
У него речь обо всех олигархах? Или обо всех, кроме "некоторых". Ну "тех" самых, которые близко и давно в деле.