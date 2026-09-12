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Энтони Дэвидсон о попытке Хэмилтона вернуться в боксы после аварии: «Юные пилоты, так делать не надо!»

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Энтони Дэвидсон прокомментировал попытку Льюиса Хэмилтона вернуться в боксы после аварии в третьей практике перед Гран-при Испании .

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