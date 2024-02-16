Стало известно о присутствии Навального на заседании за день до смерти

Осужденный Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) принимал участие в заседаниях Ковровского суда Владимирской области 15 февраля.