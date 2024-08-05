Землетрясения и инновации: могут ли люди вызывать землетрясения?

Со времени промышленной революции человечество развивалось невероятно быстро. Если Земля дала человечеству небольшую помощь, открыв нефтяные месторождения, то за последние три столетия мы продвинулись очень далеко.
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