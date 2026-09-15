В Севастополе имущество шести предприятий передали в городскую казну за помощь ВСУ и ГУР

Имущество шести предприятий Севастополя национализировали и включили в городскую казну из-за оказания помощи ВСУ и Главному управлению разведки (ГУР) Украины.
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Ужас!!! все эти годы поддерживали Украину..
Такого от Севастополя не могли ожидать,везде предатели