Страна и люди
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Страна и люди

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Лавров объяснил, какими должны быть договоренности по Украине

Лавров объяснил, какими должны быть договоренности по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал перемирие на Украине, если бы оно было заключено сейчас, «путем в никуда», для России необходимы надежные юридические договоренности с механизмом, который обеспечивал бы «невозможность их нарушения».

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