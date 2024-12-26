Лавров объяснил, какими должны быть договоренности по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал перемирие на Украине, если бы оно было заключено сейчас, «путем в никуда», для России необходимы надежные юридические договоренности с механизмом, который обеспечивал бы «невозможность их нарушения».
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