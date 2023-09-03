Беспилотники летают по России каждый день — почему это происходит?

АНГЕЛ АНГЕЛ

Все это бла бла бла... Почему хохлостан не объявлен террористическим государством? Почему кто финансирует и поставляет им вооружение не объявлены пособниками террористическому государству? Почему Россия не предупредила эти государства, что имеет полное право без объявления войны и т.д. наносить по ним примитивные удары? Почему Россия не оказывает поддержку освободительным движениям в европейских государствах, которых они считают террористами? Где диверсионные группы России и нет налетов беспилотников в США и Европе, пусть понимают что и им спокойно не будет... Надо работать нашим спецслужбам и отвечать тем кто всю эту кашу заварил... И пусть там они думают кто им это устроил...