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iPhone 14 дешевеет в 2 раза быстрее, чем iPhone 13: на 38,4% за 10 дней

iPhone 14 дешевеет в 2 раза быстрее, чем iPhone 13: на 38,4% за 10 дней

Компания SellCell проанализировала среднюю выкупную стоимость новых флагманских смартфонов семейства iPhone и пришла к выводу, что iPhone 14 обесценивается гораздо быстрее, чем прошлогодний iPhone 13.

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