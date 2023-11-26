Украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Туле, местный житель получил легкие ранения

По информации Минобороны, всего за ночь в регионах России сбито 20 дроновНочью над Тульской областью силы противовоздушной обороны пресекли атаку двух беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Алексей Дюмин.
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