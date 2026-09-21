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В МВД рассказали, как реагировать на звонок об оформлении кредита

В МВД рассказали, как реагировать на звонок об оформлении кредита

Министерство внутренних дел России рекомендует немедленно прерывать телефонные разговоры с людьми, которые представляются правоохранителями и сообщают об оформлении кредита или угрозе банковским счетам .

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