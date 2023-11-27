Жена Дмитрия Тарасова не знает, куда деться от критики фанатов

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко в шоке, что пишут про ее дочерей. Анастасия, будучи блогером с большой аудиторией, всегда в центре внимания подписчиков, среди которых немало хейтеров — интернет-пользователи критикуют многодетную маму по любому поводу.