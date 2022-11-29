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РИА Новости: в Греции произошло землетрясение магнитудой 4,6

РИА Новости: в Греции произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Греции. Об этом, ссылаясь на Сейсмологическую лабораторию Афинского университет, пишет РИА Новости.

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