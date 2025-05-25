Самолет из Екатеринбурга не вылетел вовремя в Урай: пассажиры ждали почти сутки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая, ФедералПресс. Информация о задержке рейса из Урая (Ханты-Мансийский автономный округ) до уральской столицы официально подтверждена на цифровых табло аэропорта и касается рейса UT-262 авиакомпании Utair.
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