ЦИК РФ разрешил досрочное голосование в Севастополе

С 28 августа в восьми приграничных регионах, в том числе и в Севастополе, по решению избирательных комиссий может проходить досрочное голосование на избирательном участке, на дому, на придомовых территориях, а также на территориях, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с ними затруднено, либо где отсутствует возможность организовать голосование в помещении для голосования.