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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреа Кими Антонелли: «Первый круг определил ход спринта»

Пилот «Мерседеса» подвел итоги спринта Гран-при Китая, где финишировал седьмым. Большую часть заезда итальянец провел позади болида «Рейсинг Буллз» Юки Цуноды.

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