США собрались ужесточить возможность получения товаров для России

Замминистра финансов США Уолли Адейемо предупредил о новых санкциях против РФ Белый дом намерен ввести дополнительные ограничения в отношении российского импорта, чтобы усилить давление на поставщиков компонентов для военно-промышленного комплекса (ВПК).