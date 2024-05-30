США собрались ужесточить возможность получения товаров для России

Замминистра финансов США Уолли Адейемо предупредил о новых санкциях против РФ Белый дом намерен ввести дополнительные ограничения в отношении российского импорта, чтобы усилить давление на поставщиков компонентов для военно-промышленного комплекса (ВПК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии