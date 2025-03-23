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Франция сыграет с Украиной, Исландией и Азербайджаном в отборе ЧМ, Испания – с Турцией, Грузией и Болгарией, Германия – со Словакией, Северной Ирландией и Люксембургом

Сборная Германия, победившая в 1/4 финала Лиги наций Италию (2:1, 3:3), сыграет в группе А со Словакией, Северной Ирландией и Люксембургом.

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