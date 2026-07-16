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Бывший директор Popcorn Books Протопопов признал вину по делу о пропаганде ЛГБТ

Бывший директор Popcorn Books Протопопов признал вину по делу о пропаганде ЛГБТ

Бывший директор Popcorn Books Дмитрий Протопопов (включен Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремизму и терроризму) полностью признал вину по делу о распространении литературы с пропагандой ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено).

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