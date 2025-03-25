Российские правоохранители нашли похищенную во Франции музейную коллекцию золотых монет

Сотрудники правоохранительных органов нашли на московском антикварном рынке коллекцию золотых монет, которая была похищена во Франции из исторического музея Сен-Реми в городе Реймсе, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк .
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