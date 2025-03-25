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Российские правоохранители нашли похищенную во Франции музейную коллекцию золотых монет

Российские правоохранители нашли похищенную во Франции музейную коллекцию золотых монет

Сотрудники правоохранительных органов нашли на московском антикварном рынке коллекцию золотых монет, которая была похищена во Франции из исторического музея Сен-Реми в городе Реймсе, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк .

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