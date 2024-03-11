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Вице-премьер Голикова: уровень безработицы снизился на 20% за шесть лет

Вице-премьер Голикова: уровень безработицы снизился на 20% за шесть лет

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова сообщила, что показатель безработицы в стране за последние шесть лет снизился на 20%, а среднегодовая численность занятых составляет 73,6 млн человек.

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