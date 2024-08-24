Убийство русских по меркам Запада благое дело, ради этого нужно давать деньги всем кто будет нас убивать

Причины для ненависти Я читал, ув. друзья, о серии жестоких экспериментов над внушаемыми людьми, которых во время гипнотического транса убеждали испытывать сильнейшую безотчётную ненависть к человеку, который сейчас сидит за стеклом в соседней комнате.
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