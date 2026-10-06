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Мировое обозрение

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Расчёт ЗРК С-300В4 уничтожил десятки воздушных целей ВСУ на Добропольском направлении

Расчёт ЗРК С-300В4 уничтожил десятки воздушных целей ВСУ на Добропольском направлении

Главное в тезисах: Десятки целей за одну боевую смену: расчёт ЗРК С-300В4 группировки «Центр» на Добропольском направлении уничтожил десятки воздушных объектов противника.

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